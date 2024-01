»Cilji vojne zahtevajo dolgotrajno bojevanje in na to se ustrezno pripravljamo,« je v nedeljo zvečer dejal Hagari in poudaril, da vojska načrtuje, kako bo v prihodnjih mesecih razporedila svoje vojake.

»Nekateri rezervisti se bodo ta teden vrnili k svojim družinam in zaposlitvam. To bo razbremenilo gospodarstvo in jim omogočilo, da si naberejo moči za prihajajoče dejavnosti v naslednjem letu, saj se bodo boji še naprej nadaljevali,« je še dodal.

Najbolj krvavo vojno v zgodovini Gaze so sprožili napadi palestinskega oboroženega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra, v katerih je umrlo približno 1140 ljudi. V povračilnih napadih, ki so sledili, pa je bilo v Gazi doslej ubitih najmanj 21.822 ljudi.