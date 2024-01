V torek bo zmerno do pretežno oblačno, v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno rosilo. Spet bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, v alpskih dolinah do -5, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 5 do 11, na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija.

Obeti: V noči na sredo in v sredo dopoldne bo oblačno, predvsem v zahodnih in južnih krajih bo občasno deževalo, drugod bo prehodno možna le kakšna malenkost. Popoldne se bo, razen v zahodnih krajih, delno zjasnilo. V četrtek kaže na suho vreme. Več jasnine bo na vzhodu države. Ponekod bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad vzhodnim Atlantikom in severozahodno Evropo nastajajo vedno novi cikloni, območje nizkega zračnega tlaka sega tudi nad srednjo Evropo in naše kraje. Hladna fronta se pomika čez Slovenijo proti vzhodu. Za njo bo k nam od severa prehodno dotekal nekoliko bolj suh zrak, nad Alpe in severozahodnim Balkan se bo od zahoda razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka..

Napoved za sosednje pokrajine: Dopoldne bodo padavine ponehale, od zahoda se bo delno zjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo v krajih južno od nas. V torek bo zmerno do pretežno oblačno, a povečini suho vreme.

Biovreme: Danes dopoldne bo vremenska obremenitev oslabela in ponehala. V torek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.