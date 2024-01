Papež se je v tradicionalni poslanici dotaknil napredka informacijske tehnologije in razvoja digitalnih tehnologij, ki sta v zadnjih desetletjih že začela povzročati globoke spremembe v dinamiki globalne družbe. Nova digitalna orodja namreč spreminjajo podobo komunikacij, javne uprave, izobraževanja, potrošnje, medosebnih odnosov in neštetih drugih vidikov vsakdanjega življenja, je poudaril.

Izpostavil je nevarnosti uporabe umetne inteligence za dezinformacije in vmešavanje v volitve, pa tudi pri sprejemanju odločitev, kot je na primer ta, kam usmeriti orožje, za katere postane odgovornost nejasna.

Možnost vodenja vojaških operacij po sistemih za daljinsko vodenje je privedla do manjšega dojemanja opustošenja, ki ga povzročajo in odgovornosti za njihovo uporabo, kar prispeva k hladnejšemu in še bolj odmaknjenemu pristopu do neizmerne tragedije vojne, je prepričan papež.

Svetovni dan miru je Cerkev uvedla na pobudo papeža Pavla VI. Poslanico, ki jo papež ob tej priložnosti napiše na posebej izbrano temo, Vatikan vsako leto pošlje na zunanja ministrstva po vsem svetu.