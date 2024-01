V Ljubljani so danes do 7. ure povili tudi deklico. Rodila se je ob 4.11, težka 2360 gramov in dolga 46 centimetrov. V Mariboru pa sta se danes poleg Lejne rodila še dva dečka, in sicer ob 2.46 in ob 4.03.

Prvi otrok v kranjski porodnišnici letos je bil ob 0.42 deček, težak 4078 gramov in dolg 53 centimetrov. Slabih šest ur kasneje, ob 6.34, se je tam rodil še en deček.

Prav tako so danes že zibali na Jesenicah. Ob 2.54 se je rodila deklica s 3260 grami in 50 centimetri. Tudi v Novem mestu in Izoli sta se kot prva otroka v teh porodnišnicah letos rodili deklici. V Novem mestu je privekala na svet ob 4.50 s 3700 grami in 52 centimetri, v Izoli pa ob 5.25 s 3715 grami in 53 centimetri.

V Celju, Brežicah, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Šempetru pri Gorici, Trbovljah, Postojni in na Ptuju se do 8. ure še ni rodil prvi otrok v letu 2024.