Mestne oblasti v Vidmu so preložile večerno dogajanja v središču mesta, ker zvečer tam pričakujejo vremensko fronto z močnim vetrom in dežjem. Podobno odločitev so sprejeli v Tržiču in Gorici, kjer se je možnost preložitve dogajanja zaradi slabe napovedi nakazovala že v soboto.

Danes je nato goriški župan Rodolfo Ziberna z mestnimi svetniki po poročanju Primorskega dnevnika odločil, da bosta ples in ognjemet potekala v ponedeljek. Začetek dogajanja na goriškem Travniku je predviden ob 21. uri, trajal naj bi do polnoči.

V Gorici so sicer med silvestrovanji predvideli omejitev prodaje pijač. Tudi v Benetkah bo na silvestrovo prepovedana prodaja in postrežba pijač v steklenicah, pločevinkah ali plastenkah, v centru Trsta pa bosta prepovedana prodaja alkoholnih pijač in pijač v steklenicah.