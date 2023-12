»Vsaka lepa stvar se enkrat konča,« je davi zapisal 37-letni Goran Dragić, eden najboljših slovenskih košarkarjev vseh časov, rekorder po številu slovenskih točk v ligi NBA in zlati kapetan evropskih prvakov 2017.

Celoten zapis Gorana Dragića:

Uradno naznanjam svojo upokojitev iz profesionalne košarke. Živel sem svoje največje sanje in sem izredno hvaležen neštetim ljudem v svojem življenju, ki so mi omogočili, da sem lahko igral in da sem igral tako dolgo.

Začenši s starši, Marinkom in Mojco, bratom Zoranom, otrokoma Mateom in Viktorijo ter njuno mamo Majo in preostalimi člani moje družine, ki so mi vedno omogočali, da je bila ta košarkarska strast zame na prvem mestu.

Najzgodnejši trenerji, Branko Bavdaž, Spasoje Todorović, Zoran Martić, Aleš Pipan, Dalibor Damjanović, Memi Bečirović in Aleksandar Đikić, ki so me trenirali in verjeli vame že od otroštva.

Vse organizacije, Phoenix Suns, Houston Rockets, Miami Heat, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Chicago Bulls in Milwaukee Bucks, ki so me podpirale in mi bile predane. Adidasu se zahvaljujem za partnerstvo in podporo mojim kampom v Sloveniji. Zahvaljujem se svojim mentorjem, Stevu Nashu in Igorju Kokoškovu, Radoslavu Nesteroviću in neštetim soigralcem v teh dolgih letih. To so moji življenjski prijatelji,

Moja agenta Rade Filipovich in Bill Duffy, ki sta me podpirala na vsakem koraku v najtežjih trenutkih. Pripravljen sem na naslednji izziv in rad bi ostal vpleten v košarko. ki je – in vedno bo – nekaj, kar imam rad. Prav tako si želim čim več kakovostnega časa nameniti vzgoji svojih otrok. Za marsikaj se lahko zahvalim vsem košarkarskim vodjem: Davidu Sternu, Adamu Silverju, Patu Rileyju. Alvinu Gentryju, Davidu Griffinu, Stevu Kerru. Eriku Spoelstru, Kevinu McHalu, Jeffu Hornaceku, Toddu Quinterju, Mickyju Arisonu in njegovi družini.

