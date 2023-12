Putin je med svojim nagovorom ob koncu leta, ki je trajal štiri minute in ga je predvajala državna televizija, stal pred tradicionalno kuliso Kremlja, kar je v velikem nasprotju z lani, ko so ob njegovi strani stali vojaki v uniformah.

»Večkrat smo dokazali, da smo sposobni rešiti najtežje naloge in da se nikoli ne bomo predali, saj ni sile, ki bi nas lahko ločila,« je dejal Putin.

Leto 2024 je označil za leto družine, vojakom, ki so na bojišču, pa sporočil, da so za Rusijo junaki in da jih podpira celoten narod.

Putin je v nagovoru po poročanju ruske tiskovne agencije Ria Novosti, ki jo povzema srbska tiskovna agencija Tanjug, danes še poudaril, da je glavno, kar združuje njegovo ljudstvo, usoda njihove domovine in razumevanje zgodovinske faze, skozi katero gre država. »Mi odločamo o usodi Rusije, smo ena velika družina in zagotavljali bomo varen razvoj. Skupaj smo,« je še dejal.

Tradicijo televizijskega novoletnega nagovora je začel sovjetski voditelj Leonid Brežnjev. V Rusiji je postal praznična stalnica, ki jo spremlja na milijone gospodinjstev.

Predvajajo ga tik pred polnočjo v vsakem od 11 časovnih pasov v Rusiji, prvi pa so ga videli prebivalci polotoka Kamčatka.