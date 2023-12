Thomas Erikson z uporabo preprostega štiribarvnega vedenjskega modela, ki je zaslovel s knjigo Obkroženi z idioti, ponuja vsa orodja, ki jih posameznik potrebuje za obvladovanje ne le narcisov v svoji okolici, temveč tudi vsakdanjega narcističnega vedenja – nečesa, kar je v dobi družbenih medijev vse bolj razširjeno. Pisatelj svoje znanje z bralci deli tako, da uporablja specifično pripovedovanje zgodb, ki jih začini z veliko humorja. Meni, da mora biti pridobivanje novih veščin enostavno. Thomas verjame v pomen večjega razumevanja drugih, da bi zmanjšali število nepotrebnih nesporazumov in konfliktov v partnerskem odnosu ali na delovnem mestu.

Psihologi so si bolj ali manj enotni, da se klinični narcizem pojavlja pri približno enem do dveh odstotkih populacije. Kljub temu natančne statistike ni in različni raziskovalci navajajo različne številke. Nesoglasja in nestrinjanja so na tem področju zelo pogost pojav. Samo na Švedskem, ki je Thomasov dom, živi nekje od sto do dvesto tisoč narcisov.

Praktična in koristna knjiga Obkroženi z narcisi tako bralcu pomagala, da se osvobodi okov strupenih načrtov drugih ljudi, da lahko živi srečnejše, bolj izpolnjujoče in uspešnejše življenje.