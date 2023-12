LA Kings so leto 2023 sklenili z izkupičkom 20 zmag, osmih porazov in petih podaljškov, s čimer zasedajo tretje mesto v pacifiški skupini oziroma šesto na zahodu.

Proti Edmontonu so zapravili lepo priložnost za novo zmago, saj so po prvi tretjini vodili 2:0. Uvodni zadetek je dosegel Kevin Fiala, drugega pa Adrian Kempe.

Edmonton je v drugem delu naredil preobrat. Po dobrih petih minutah je ob prednosti igralca več zadel Connor McDavid, ki je igral 600. tekmo v ligi NHL, v 36. minuti pa je bil natančen še Leon Draisaitl.

V zadnji tretjini in podaljšku ni bilo zadetkov. Edmonton je vpisal četrto zaporedno zmago, potem ko je odločilni gol s kazenskega strela zabil Derek Ryan. Pred tem sta bila LA Kings natančna Trevor Moore in Adrian Kempe, neuspešna pa Carl Grundstrom in Anže Kopitar.

Anže Kopitar ima po 33 odigranih tekmah to sezono 34 točk. Zbral je 14 golov in 20 podaj.

Kings bodo naslednjo tekmo igrali v noči iz srede na četrtek po slovenskem času doma proti Toronto Maple Leafs.