Bolgarija in Romunija se bosta marca delno pridružili schengnu

Države članice EU so v soboto zvečer soglasno potrdile delno pridružitev Bolgarije in Romunije schengnu. Od 31. marca prihodnje leto bo odpravljen nadzor na zračnih in morskih mejah dvojice držav z drugimi članicami schengenskega območja, je po dogovoru, ki sta ga Sofija in Bukarešta pred dnevi dosegli z Avstrijo, odločil Svet EU.