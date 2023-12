Pihal bo jugozahodnik, zvečer ob morju okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na severozahodu okoli 5 stopinj Celzija.

Ponoči bo dež od zahoda postopno zajel vso Slovenijo. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju okrepljen jugo. Temperature bodo večinoma od 5 do 10 stopinj Celzija.

V ponedeljek zjutraj se bo meja sneženja v severnih krajih spustila do okoli 700 metrov nadmorske višine, prehodno bo zapihal severni veter. Dopoldne bodo padavine povsod ponehale, popoldne se bo delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od 0 do 4, drugod od 5 do 10, najvišje dnevne od 6 do 11, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo zmerno do pretežno oblačno, v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Spet bo pihal jugozahodni veter. V noči na sredo in v sredo dopoldne bo oblačno z nekaj dežja, v sredo popoldne se bo delno zjasnilo.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo je obsežno ciklonsko območje. Hladna fronta se bliža Alpam in bo v prvih urah novega leta prešla tudi Slovenijo. Pred njo k nam od jugozahoda doteka dokaj topel in vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno od nas še deloma jasno, drugod se bo pooblačilo. Sprva bo rahlo deževalo predvsem v krajih zahodno in južno od nas, zvečer in ponoči pa bodo padavine postopno zajele vse sosednje pokrajine. Krepil se bo jugozahodni veter, ob severnem Jadranu jugo. V ponedeljek dopoldne bodo padavine ponehale, od zahoda se bo delno zjasnilo.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev zmerna, v ponedeljek pa bo prehodno oslabela