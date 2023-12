Ne glede na to, ali gre za neodvisne filme ali velike hollywoodske kinematografije - Ben Kingsley ima dar, da se vživi v najrazličnejše like in jih prepričljivo prikaže na platnu. Navdušil je tako kot indijska ikona svobode v filmu Gandhi, kot judovski računovodja v Schindlerjevem seznamu ter kot kolerični gangster v Sexy Beast. Vloga v slednjem mu je prinesla kultni status.

Za vlogo Gandhija je Kingsley pred 40 leti prejel oskarja za najboljšega igralca. Za igralca, ki se je v angleški grofiji Yorkshire rodil kot Krishna Pandit Bhanji, je bila to šele druga filmska vloga. Sinu Britanke ruskih korenin in Indijca, rojenega na Zanzibarju, je prav ta vloga prinesla mednarodni preboj. Kasneje je bil za oskarja nominiran še trikrat.

Svojo prvo filmsko vlogo je sicer dobil leta 1972 v akcijskem trilerju Fear is the Key, ki pa mu je prinesla le bore malo prepoznavnosti. Kasneje se ni nikoli pustil vezati na določen tip vloge. Potem ko je prejel priznanje za igro v Schindlerjevem seznamu, je leta 2018 v Operaciji Finale igral nacističnega zločinca in organizatorja holokavsta Adolfa Eichmanna.

Kingsleyjev seznam filmov in vlog je dolg in raznolik, vključno z dramami in srhljivkami, komedijami in hollywoodskimi uspešnicami. S svojim značilnim, toplim glasom je bil tudi pripovedovalec v filmih. Posnel je tudi številne zvočne knjige.

Z igro se je sicer seznanil že z nastopi v šolskih igrah. Med študijem v Manchestru se je nato pridružil amaterskemu gledališču. V svojih zgodnjih 20. se je odločil za poklicno igralsko kariero in zaradi tega tudi spremenil ime. »Krishna Bhanji je bilo tako čudno ime. Zveni bolj izmišljeno kot ime, ki sem si ga sam izbral. In takoj, ko sem spremenil ime, sem dobil delo,« je nekoč pojasnil.

Ko je igral uličnega glasbenika v predstavi A Smashing Day managerja Beatlov Briana Epsteina in pri tem tudi pel svoje pesmi, je dobil še eno priložnost. Med občinstvom sta bila John Lennon in Ringo Starr, ki sta bila nad njegovim nastopom navdušena. Vztrajala sta, da ga predstavita svojemu glasbenemu založniku Dicku Jamesu.

»Rekel je, da bi lahko iz mene naredil tako velikega pevca, kot so Beatli,« je Kingsley povedal za britanski The Daily Mailu. »Bilo je vabljivo, a me je bilo strah.« A ker je istega dne dobil ponudbo tudi iz gledališča, je sprejel slednje. »In nikoli mi ni bilo žal,« je poudaril.

Zasebno življenje Kingley večinoma skriva daleč stran od oči javnosti. Poročil se je štirikrat in ima štiri otroke, med njimi je igralec Ferdinand Kingsley. Predan je dobrodelnosti, podpira več dobrodelnih organizacij. Leta 2002 mu je takratna britanska kraljica Elizabeta II podelila viteški naziv.