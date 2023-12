Kampanja 'Vote Leave', ki sta jo vodila Boris Johnson in Michael Gove, je brexit predstavljala kot nekaj, kar bo dodatno spodbudilo gospodarstvo in trgovino ter povrnilo več sto milijonov funtov na teden v NHS. V kampanji so med drugim prav tako poudarjali tudi lažji in bolj pregleden nadzor nad državnimi mejami. Kljub številnim obljubam pa je anketa pokazala, da britanska javnost brexit vidi kot neuspeh, saj bistvenega izboljšanja tako rekoč ni na nobenem od omenjenih področji. Samo 22 odstotkov vprašanih namreč meni, da je imel ta pozitiven vpliv na Združeno kraljestvo. Več kot polovica (63 odstotkov) pa ga vidi kot dejavnik spodbujanja inflacije ter rasti življenjskih stroškov.

Ena izmed poglavitnih trditev zagovornikov je bila, da bi se z izstopom iz enotnega trga EU in carinske unije za Združeno kraljestvo začelo tako rekoč novo obdobje svetovne trgovine, ki bi temeljilo na trgovinskih dogovorih z drugimi deli sveta. Večina prebivalcev zdaj v praksi ugotavlja, da to trgovine ni izboljšalo. Skoraj polovica (49 odstotkov) tako meni, da je bila odločitev o tem, da uvažajo blago iz držav zunaj EU, slaba, le 15 odstotkov vprašanih pa meni, da je bila to dobra rešitev.

James Crouch, vodja politik in javnih zadev pri agenciji Opinium, je za Guardian povedal, da se dojemanje brexita slabo obravnava in da je imel ta negativne učinke na več vidikov življenja v Združenem kraljestvu. Navaja javno nezadovoljstvo nad tem, kako je vlada ravnala z brexitom, ter zaznavanju pomanjkljivosti na področjih, ki so bila prej ocenjena kot 'potencialna korist' od izstopa iz EU. »Več kot polovica volivcev, ki so glasovali za izstop, zdaj meni, da brexit ni dobra rešitev za nadzor priseljevanja, kar med drugim povečuje pritisk na to občutljivo vprašanje. Kljub temu brexit na naslednjih volitvah verjetno ne bo imel bistvenega pomena v primerjavi s stanjem v gospodarstvu in NHS, ki sta očitno prednostna naloga,« je še dodal.

Robert Ford, profesor politologije na Univerzi v Manchestru, je za Guardian ocenil, da kljub dokazom o negativnemu dojemanju brexita, zlasti kar se tiče gospodarstva, ni ravno velike verjetnosti, da bi slednje lahko odločilno vplivalo na glasove na splošnih volitvah. Po njegovem mnenju se je pozornost volivcev preusmerila drugam, osredotočeni pa so predvsem na vse višje račune, slabe javne storitve in šibko gospodarsko rast.

»Privlačnost 'Get Brexit Done' ni bila samo dokončanje dolgega procesa brexita, ampak tudi deblokada političnega sistema in reševanje drugih dolgo zanemarjenih vprašanj. Brexit je bil končan, vendar to ni odblokiralo političnega sistema, težave drugod pa so se le še poglobile. Številni volivci, ki so podprli konservativce pri uresničevanju sprememb, so zdaj prepričani, da je za doseganje sprememb potrebna 'izločitev' konservativcev,« je še pojasnil Ford.