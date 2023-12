Ruska zračna obramba je sestrelila ukrajinske drone nad zahodnimi ruskimi regijami Brjansk, Orjol in Kursk blizu ukrajinske meje ter nad moskovsko regijo, je na Telegramu davi objavilo obrambno ministrstvo in dodalo, da so skupaj prestregli 32 dronov.

V ukrajinskem napadu na središče mesta Belgorod, ki leži blizu ukrajinske meje, je umrlo 14 ljudi, med njimi dva otroka, 108 ljudi je bilo ranjenih, tudi 15 otrok, je popoldne sporočilo rusko ministrstvo za izredne razmere. Belgorodski guverner Vjačeslav Gladkov je pred tem poročal o eni smrtni žrtvi.

Ruski predsednik Vladimir Putin je ministru za zdravje Mihailu Murašku naročil, naj s sodelavci odpotuje v Belgorod. To je po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax novinarjem povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Prebivalce Belgoroda so medtem pozvali, naj se zatečejo v zaklonišča, še poroča dpa.

Big boom in Bryansk, Russia. Preliminary reports of attack drone strike on Kremniy Radio Plant. In Belgorod, around 20 explosions reported. pic.twitter.com/U94PJudRSI — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) December 29, 2023

Na družbenih omrežjih so zaokrožili tudi posnetki, ki prikazujejo stebre dima, goreče avtomobile in poškodovane fasade hiš. Na nekaterih posnetkih je bilo slišati tudi zvoke eksplozij in kričanje ljudi.

The Kiev regime deliberately targeting a Christmas display In Belgorod, Russia. pic.twitter.com/lL5mTmlyu2 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) December 30, 2023

Belgorod, Russia..... How's the FO of the FA tasting? pic.twitter.com/Rfu3XSr36q — Kvist.P💙💛❤️🇩🇰 (@kvistp) December 30, 2023

Po poročanju medijev je bilo to najmočnejše obstreljevanje Belgoroda, odkar je Rusija pred skoraj dvema letoma vdrla v Ukrajino.

Rusko obrambno ministrstvo je spričo napadov na Belgorod sporočilo, da ta napad »ne bo ostal nekaznovan«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obrambno ministrstvo je sicer pred tem sporočilo, da so sistemi zračne obrambe nad obmejno regijo danes uničili skupaj 13 raket.

Do poročil o ukrajinskih napadih z droni na rusko ozemlje prihaja dan po tistem, ko je bila Ukrajina v petek tarča največjega ruskega napada iz zraka od začetka vojne pred skoraj dvema letoma. V napadih je bilo ubitih najmanj 39 ljudi, 159 pa ranjenih.