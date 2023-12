»Delodajalec bo javnega uslužbenca o datumu in uri vrnitve na delo obvestil najmanj 24 ur pred zahtevanim prihodom na delo. Čakanje na delo na domu lahko traja največ šest mesecev v posameznem koledarskem letu. V času čakanja na delo ima javni uslužbenec pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove iz 7. odstavka 137. člena zakona o delovnih razmerjih,« so na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) zapisali v odgovorih na vprašanja STA.

Na RTVS so se za takšen ukrep odločili zaradi izjemno slabe finančne situacije ter nujnega notranjega prestrukturiranja.

Kot je javno že bilo pojasnjeno, oddaja Panorama ni bila uvrščena v programsko-produkcijski in finančni načrt za leto 2024. Odločitev o umiku oddaje Panorama je bila sprejeta na podlagi tehtnega razmisleka, saj oddaja ne dosega predvidenih rezultatov.

»Dodajamo še, da so na 3. programu Televizije Slovenija (TVS) na sporedu izključno samo še prenosi iz Državnega zbora, ki jih koordinira pristojna urednica. Programsko-produkcijski načrt za 2024 za omenjeni program ne predvideva nobene oddaje v letu 2024,« so se v zavodu odzvali na očitke odgovornega urednika informativnega programa drugega programa TVS Rajka Geriča.

Na čakanje je bil namreč napoten tudi Gerič, ki je hkrati še vedno odgovorni urednik tretjega, t. i. parlamentarnega programa na TVS, ki se v skladu s programsko-produkcijskim načrtom ne ukinja. »In edini, ki je lahko podpisan pod parlamentarni program, je odgovorni urednik, ki v skladu z zakonom odgovarja za objavljene vsebine,« je dejal. To odločitev je označil za nezakonito in bizarno.

V petek je sicer kot član uprave RTVS odstopil Simon Kardum. V odstopni izjavi je ocenil, da ni več v položaju, kjer bi lahko učinkovito prispeval k uresničevanju poslanstva in vizije javnega medijskega servisa ter uresničeval naloge, ki so pred njim, so v petek sporočili z RTVS.