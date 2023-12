#intervju Franc in Sonja Jezeršek​, gostinca, začetnika cateringa: Če je na prireditvi več moških, se več poje​

Jezerškovi so bili prvi, ki so se pri nas začeli ukvarjati s cateringom. Zanimivo, pred več kot štiridesetimi leti, pa še vedno nimamo ustrezne slovenske besede za to dejavnost. Zgodovina njihovega podjetja, ki ima danes več kot sto zaposlenih in vsaj toliko tistih, ki jim pomagajo pogodbeno, je zgodovina, ki pove, kako se mora razvijati podjetje, da iz garaže preraste v to, kar je danes. Njihova glavna dejavnost je še vedno catering, Blejski in Ljubljanski grad ter Dvor Jezeršek so restavracije, pivnica Union pa prostor, ki ponuja tisto, kar v pivnicah pričakujemo. Kot pravi Franc Jezeršek v pogovoru, razvijati bi morali tako ponudbo, da bi se nekam napotili zaradi določenega tipa hrane ali jedi.