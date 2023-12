Padec Richarda Nixona

Richard Milhous Nixon (1913–1994) je bil 37. predsednik ZDA od leta 1969 do 1974. Od leta 1953 do 1961 je bil podpredsednik Dwightu Eisenhowerju. V njegovih dveh nepopolnih mandatih so Američani umirili vojno v Vietnamu, zmanjšali napetosti s Sovjetsko zvezo in Kitajsko ter pristali na Luni. A kaj ko se je zgodil Watergate. Republikanec je postal edini predsednik ZDA, ki je odstopil s položaja zaradi škandala. Afero Watergate je sprožilo prijetje petih oseb, ki so vlomile v prostore nacionalne komisije Demokratske stranke v poslovni stavbi Watergate v Washingtonu 17. junija 1972. Preiskava je povezala vlomilce z republikansko komisijo za ponovno izvolitev Richarda Nixona, tedanjega predsednika ZDA. Še več, ugotovili so, da je bil predsednik Nixon vpleten v vlome, in razkrili, da je poskušal ovirati preiskavo. Ob skoraj gotovi odstavitvi v predstavniškem domu in veliki verjetnosti obsodbe v senatu je Nixon 9. avgusta 1974 odstopil. »Upam, da sem s tem dejanjem začel proces zdravljenja, ki ga ZDA tako obupno potrebujejo. Globoko obžalujem vsako škodo, ki je bila morebiti storjena v dogodkih, ki so privedli do te odločitve,« je za zgodovino izjavil dan prej.