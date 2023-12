Ljubezen v času kolere

V zadnjem času podpisujem vse več peticij in protestnih pisem. Proti vojni v Ukrajini in genocidu v Gazi, proti impotentnim sklepom iz Dubaja, proti zatiranju posameznikov in manjšin ter uničevanju okolja na vseh koncih sveta. Skupna značilnost naših podpisov je, da ničesar ne spremenijo in da vsi vemo, da ne zadoščajo. Gospodarji vojn in uničevalci planeta peticije celo potrebujejo: so ventil za ogorčeno javnost, dimna zavesa, za katero potekajo dogovori o novih naftnih vrtinah, izsekavanju pragozdov in novih vojnah za redke minerale in vodo ter za vse drugo, kar se da ropati in prodajati.