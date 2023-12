Preizpraševanje zablod (Izgubljeni raj ali iluzija o sebi?)

To so pravzaprav zapiski, ki so nastali ob branju neke knjige. Imenuje se Kronika srečnih trenutkov, izdala jo je zagrebška Fraktura (v Srbiji Geopoetika, Beograd) in je absolutni hit na tako imenovanem govornem območju BCS. Avtorica Snježana Banović, teatrologinja in režiserka, je strokovni javnosti znana kot profesorica na zagrebški Akademiji za film in gledališče in kot nekdanja kratkotrajna intendantka Hrvaškega narodnega gledališča. Nekdanji svet novega vala in rokenrola jo pozna kot veliko ljubezen pesnika Branimirja Štulića - Johnnyja, frontmena in skladatelja skupine Azra.