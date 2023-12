Vojna debelih

Kot vsakemu pripadniku baby boom generacije srednjih let ali starejšemu tudi meni televizor v hiši služi samo za nogomet in – drugo svetovno vojno. Ne vprašajte, zakaj, a ni igranega ali dokumentarnega filma o največji vojni v zgodovini človeštva, ki ga nisem vsaj dvakrat gledal, History Channel, ki bi se pravzaprav moral imenovati World War Two Channel, pa znam ves na pamet. A kljub temu – čeprav znam na pamet vsako repliko in vsak prizor – še naprej ne zamudim nobenega novega dokumentarca o drugi svetovni vojni.