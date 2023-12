Leto, ko smo se spoznavali z umetno inteligenco

Konec lanskega leta je ChatGPT postal javno dostopen. Nastopila je evforija. Število uporabnikov je podrlo vse rekorde: milijon v petih dneh, sto milijonov v štirih mesecih. Ljudje smo hitro ugotovili, da je lahko noviteta sila priročna pri številnih opravilih. Nastajati so začeli specializirani programi, ki nam omogočajo, da delo, za katero so bile prej potrebne ure, opravimo v trenutku. Pojavile so se napovedi, kaj dobrega lahko prinese človeštvu, hkrati pa opozorila, kako nevarni naj bi bili chatGPT in njemu podobni veliki jezikovni sistemi, poimenovani umetna inteligenca.