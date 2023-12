Ampak, najbolj presenetljivo je, kako se človeško telo hitro prilagodi spremembam, in kmalu se je počutila, kot da je minus 60 stopinj Celzija nekaj povsem normalnega. Pa ni. Zunanja temperatura na južnem polu je vsak dan več kot trikrat nižja kot v kuhinjskem zamrzovalniku, ki deluje pri okoli minus 20 stopinj Celzija. To pomeni, da bi pri takih temperaturah živila zamrznila v nekaj sekundah, če bi jih preprosto pustili zunaj. In kaj je v letu, ki je za njo, Michelle najbolj pogrešala? Na prvem mestu je to možnost dolgega, res dolgega tuširanja z vročo vodo. Na južnem tečaju je prhanje namreč dovoljeno le dvakrat na teden, in še to le po dve minuti. Najbolj zabavna pa je bila zanjo božična tekma okoli južnega tečaja. »To je bil pravzaprav tek okoli sveta oziroma v petkilometrskem krogu sem prečkala vseh 24 časovnih pasov.«