Nagrajena novinarka Masha Gessen in grenak priokus

Novinarka Masha Gessen, ki se je rodila leta 1967 v Moskvi, živi pa v New Yorku, je na slovesnosti v mestu Bremen na severozahodu Nemčije pred dnevi prejela nagrado Hannah Arendt za politično misel. Nagrada je namenjena ljudem, ki prispevajo k javni politični misli in delovanju v skladu s tradicijo Arendtove, ene najvplivnejših političnih teoretikov 20. stoletja. A se je zataknilo. Slovesnost bi morala potekati v mestni hiši, a je bila odpovedana in je nato potekala dan kasneje na manjšem prizorišču z zgolj petdesetimi udeleženci in policijskim varovanjem.