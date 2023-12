Redni obiskovalci srednjeveške prestolnice Škofjeloškega si decembrskega vzdušja skorajda ne predstavljajo več brez tamkajšnje akcije Izložbe domišljije. Ta že deveto leto povezuje ustvarjalno-kulturniško sceno in obiskovalcem starega mestnega jedra omogoča nakup edinstvenih izdelkov. Pri letošnjih prodajnih razstavah del umetnikov, rokodelcev, fotografov, oblikovalcev in drugih ustvarjalcev sodeluje 16 organizacij, ki so svoje prostore spremenile v praznične trgovine z izvirnimi in unikatnimi darili, primernimi za decembrsko obdarovanje.

Vseh 16 prodajnih prostorov je odprtih od 9. do 13. ure, obiskovalci pa z nakupom daril podprejo vrhunske domače ustvarjalce in poskrbijo za premišljeno obdarovanje – z lokalno izdelanimi, kakovostnimi in sodobnimi darili. Na voljo so najrazličnejši rokodelski izdelki, umetniška dela, avtorske fotografije, materiali za ustvarjanje, boni za različne rokodelske delavnice, izdelki iz lana, klekljani izdelki in pripomočki za klekljanje, udobna oblačila, klobuki in celo slaščice. V Galeriji Ivana Groharja razstavljajo umetniška dela škofjeloških umetnikov ter izdelke in spominke iz muzejske trgovine, medtem ko so v Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka na ogled in naprodaj ilustracije Nuše Jurjevič, poimenovane Tja, kjer so zmaji doma.

Letos brez priljubljenega drsanja pod gradom

»Zanimanja za našo akcijo Izložbe domišljije je tudi letos zelo veliko. Veseli smo pozitivnih odzivov obiskovalcev, ki znajo ceniti unikatne ročno izdelane predmete in jih prepoznavajo kot lepa in uporabna darila,« je zadovoljna Marija Demšar iz Rokodelskega centra DUO, kjer povezujejo bogato rokodelsko dediščino in ustvarjalno sedanjost.

Decembrsko dogajanje v Škofji Loki tudi letos zaznamujejo številne prireditve na prostem, ki potekajo v okviru festivala Loka v snegu. Zaradi finančnih posledic najhujših poplav v zgodovini občine letos pod škofjeloškim gradom žal niso uredili mestnega drsališča, a v Turizmu Škofja Loka ob številnih dogodkih vseeno niso pozabili na zabavo otrok in mladostnikov. Željni sprostitve se lahko ob koncertih na Mestnem trgu, kjer stojijo praznične stojnice, okrepčajo tudi s toplimi napitki in hrano. Petkov večer bo tam zaznamovan z nastopom glasbene skupine Pop Design, zadnji letošnji dan pa bodo na osrednjem škofjeloškem trgu zaključili s tradicionalnim silvestrovanjem do zgodnjih jutranjih ur novega leta. Zbrano množico bo tokrat zabavala skupina Joške v'n, ki stavi na slovenske pesmi.