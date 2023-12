Čim manjkrat pridite naokoli

Danes, ko je Dnevnik zadnjič izšel v letošnjem letu, z njim pa tudi pričujoča rubrika, ena najstarejših rednih oziroma kar vsakodnevnih rubrik v slovenskem žurnalizmu, si na tem mestu izjemoma ne bomo privoščili nikogar. Ne Janeza Janše, ne Roberta Goloba, ne Gorenjcev, ne koga drugega od sicer stalnih strank. Saj smo vendar veselo in predpraznično razpoloženi in tudi mi želimo vsem vse najboljše v novem letu. Pravzaprav bomo najbolj veseli, če ne bomo imeli veliko razlogov, da se predvsem politiki pojavljajo v naši rubriki; to bi namreč pomenilo, da dobro delajo, ga ne lomijo in lepo skrbijo za nas. V to sicer ne verjamemo najbolj, a naj bo – skratka, srečnega pa zdravega vam želimo tudi mi! x