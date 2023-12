Za konec tedna in leta so na voljo tri tekme lige ABA, začenši s prvo med zadnjeuvrščenim Mornarjem iz Bara in tretjeuvrščenim Partizanom iz Beograda. Mornar je zadnjič zmagal pred 16 tekmami, v začetku oktobra, Partizan pa prihaja po četrtkovem neuspehu doma v evroligi proti Virtusu oziroma po porazu z Zadrom. Njihova zmaga ni vprašljiva, stvar debate je zgolj razlika. Stavniška kvota 1,82 je razpisana tako za zmago z manj kot na zmago Partizana z več od 20,5 točke. Glede na neuspeh v zadnjih dveh tekmah je pričakovati, da bo trener Obradović od varovancev zahteval brezkompromisen pristop, od Kevina Punterja, ki na zadnjih petih tekmah ni presegel 15 točk, pa, da bo tokrat upravičil status prvega strelca. Torej stava na zmago Partizana za več od 20,5 točke.

Nobene dileme glede zmagovalca ni niti v tekmi vodilne Crvene zvezde s četrtouvrščeno Igokeo, bržkone pa tudi ne glede zmage z 17,5 koša razlike, za kar stavniški ponudnik ponuja koeficient 1,82. Zvezda se je okrepila z Nikolo Topićem, ta trenutek najperspektivnejšim južnoslovanskim košarkarjem, ki naj bi bil na naslednjem naboru ​ NBA celo med prvimi desetimi igralci. Tekma proti Igokei, ki jo je prejšnje kolo premagal še v dresu prav tako beograjske Mege, bo Topićev debi, pa čeravno je bil že prej dejansko igralec Crvene zvezde oziroma je bil Megi posojen.

In še nedeljska tekma že omenjene ter devetouvrščene Mege proti ljubljanski Olimpiji. Namesto Topića so pri Megi nadomestilo poiskali v Lovru Gnjidiću, še lani igralcu Olimpije, ki pa se ni prebil. Fant bo motiviran, kar morda pomeni, da bi veljalo staviti kaj njemu v prid. Olimpija je v regionalni ligi trenutno druga in ji v ligi ABA že dolgo ni šlo tako dobro, a obenem so zamenjali trenerja, kar spet pomeni neke nove ideje. Ena bo najverjetneje večja vloga Gregorja Glasa, zato gre staviti, da bo presegel mejo doseženih točk, nemara bi pa Olimpija tudi to tekmo morala zmagati. Za kvoto 1,96.