Na Tour de Ski se bo tako odpravila ista šesterica, ki je v Skandinaviji začela letošnjo sezono v svetovnem pokalu in slovenskemu teku na smučeh ni prinesla prav veliko uspeha. Najboljša letošnja uvrstitev je 25. mesto Mihe Šimenca v sprintu v Östersundu, v skupni uvrstitvi svetovnega pokala pa je na 68. mestu. Točke, ki jih delijo do 50. mesta, sta le še Anja Mandeljc in Eva Urevc, ki sta 77. in 89. »Tour bo dolg in naporen. Vsak dan moraš biti dober, ne sme biti večjih odstopanj, zelo pomembno bo tudi, da ne bomo imeli težav z boleznijo. Če bo vse potekalo, kot si želimo in načrtujemo, verjamem, da se bo rezultatska krivulja obranila navzgor. Že en dober rezultat bi zadevo lahko spremenil. Lepo bi bilo, če bi ponovili lansko dvanajsto mesto Urevčeve, še lepše, če bi ga izboljšali,« je o pričakovanjih slovenskega tabora na novoletni turneji spregovoril pomočnik glavnega trenerja slovenske reprezentance Nejc Brodar.

Petra Majdič druga in tretja

Lansko dvanajsto mesto Urevčeve je izenačena uvrstitev Anamarije Lampič iz leta 2022, boljša od njiju pa je bila doslej le še Petra Majdič in tako bo verjetno še nekaj časa. Težko je namreč verjeti, da bi v prihodnjih letih kdo lahko prehitel najboljšo slovensko tekačico na smučeh, ki je bila v prvi izvedbi Tour de Skija četrta, leta 2009 tretja, leta 2010 druga in leta 2011 šesta, ob tem pa je bila leta 2009 in 2010 najboljša v posebnem seštevku sprinta. Njen uspeh v sprintu je leta 2020 ponovila Lampičeva.

»Najpomembneje bo, da ostanem zdrava. Če bom, se nadejam dobrih rezultatov. Dobro je, da bosta oba sprinta že na začetku, ko bomo še bolj spočiti. Osebno se prizorišč veselim, tudi Davosa, in mislim, da bi lahko bilo zelo zabavno. Seveda, če bo forma prava, imam pa občutek, da se mi bo odprlo,« je pred današnjim sprintom povedala Eva Urevc, ki z uvodnimi tekmami svetovnega pokala nikakor ni bila zadovoljna, za nameček pa je zbolela za covidom, zato v Östersundu in Trondheimu ni startala.

Po vrnitvi z uvodnih tekem svetovnega pokala je za covidom zbolel tudi Šimenc, ki je prepričan, da forma ni zbledela. »Vseeno od prvega sprinta v Toblachu ne pričakujem veliko, pomembno bo, da telo pride na delovno temperaturo. Če bo vse potekalo, kot sem si zamislil, boljši rezultat nato pričakujem v Davosu,« je svoje načrte za novoletno turnejo razkril Miha Šimenc.

Drugič v Toblachu, Davos novo prizorišče

Novoletna turneja se bo začela v Toblachu, drugič v njeni zgodovini, prvič leta 2018. Največkrat do zdaj, šestkrat, je bil njen začetek v Oberhofu, ki že nekaj let ni več prizorišče tekem v smučarskem teku, prvič pa se bo karavana v smučarskem teku ustavila v Davosu. Po tradiciji bomo skupnega zmagovalca turneje dobili v Val di Fiemmeju po vzponu na sloviti Alpe Cermis. Do zdaj sta imela največ uspeha Poljakinja Justyna Kowalczyk in Švicar Dario Cologna, ki sta zmagala po štirikrat. Medtem ko Kowalczykove še nekaj časa ne bo ulovila nobena tekačica, od še aktivnih ji je najbližje Norvežanka Heidi Weng, trenutno enajsta v svetovnem pokalu, se s Cologno prihodnjo nedeljo lahko izenači Klaebo, ki je bil najboljši v letih 2019, 2022 in 2023.

»Rekordi so zato, da jih podiramo, ko pa je v igri Klaebo, lahko pričakujete, da jih bo podrl še veliko. Letošnji Tour de Ski je kot narejen zanj, saj sta na sporedu dva sprinta, dve zasledovalni tekmi, dvakrat bo tudi skupinski start, kjer je resnično močan. Toda do konca se lahko zgodi marsikaj, čeprav je zame prvi in edini favorit za končno zmago. Drugače je pri ženskah, kjer je več kandidatk, vseeno pa bi prednost dal Američanki Jessie Diggins in Švedinji Ebbi Anderson, ki imata nekoliko več možnosti v zadnjem vzponu na Alpe Cermis,« je pred začetkom Tour de Skija dejal Dario Cologna, ki se je iz tekmovalnega športa umaknil leta 2022. V svoji karieri je ob štirih zmagah na Tour de Skiju osvojil še štiri zlate olimpijske kolajne, eno na svetovnem prvenstvu, štirikrat pa je bil najboljši v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Medtem ko je na devetih letošnjih tekmah za svetovni pokal vseh šest moških zmagovalcev prišlo z Norveškega, od tega je štirikrat zmagal Klaebo, je pri ženskah konkurenca bolj razpršena. Po dvakrat so zmagale Digginsova, ki vodi tudi v svetovnem pokalu, Švedinja Emma Ribom, ki je druga, in njena rojakinja Andersonova na četrtem mestu. Z eno zmago se lahko pohvalijo Nemka Victoria Carl, kar je bila njena prva v enajstih letih nastopanja v svetovnem pokalu, Švedinja Moa Ilar in Norvežanka Kristine Skistad. Vsekakor pa ne gre odpisati lanskoletne zmagovalke Karlssonove.

Spored Tour de Skija Toblach (Italija) Sobota, 30. december, sprint (prosto): 12.00: kvalifikacije, 14.30: izločilni boji (moški in ženske); nedelja, 31. december, 10 km, posamični start (klasično): 12.15: ženske, 15.00: moški; ponedeljek, 1. januar, 20 km, zasledovanje (prosto): 10.00: moški, 12.30: ženske. Davos (Švica) Sreda, 3. januar, sprint (prosto): 14.30: kvalifikacije, 17.00: izločilni boji (moški in ženske); četrtek, 4. januar, 20 km, zasledovanje (klasično): 10.45: ženske, 13.00: moški. Val di Fiemme (Italija) Sobota, 6. januar, 15 km, skupinski start (klasično): 11.30: ženske, 15.25: moški; nedelja, 7. januar, 10 km, zadnji vzpon na Alpe Cermis, skupinski start (prosto): 14.30: moški, 15.45: ženske.