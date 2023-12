Peterica slovenskih alpskih smučarjev je lahko nezadovoljna z zadnjim letošnjim nastopom v svetovnem pokalu v koledarskem letu. Na slalomu v Lienzu so se sicer vse tri Slovenke uvrstile med dobitnice točk, najboljša pa je bila na 17. mestu Andreja Slokar, Ana Bucik je bila mesto slabša, Neja Dvornik pa 23. Miha Hrobat je na superveleslalomu v Bormiu zasedel 33. mesto, Martin Čater pa je odstopil, tako da sta Slovenca ostala brez točk svetovnega pokala.

Razred zase sta bila najboljša alpska smučarja na svetu, ki sta tekmece ugnala z ogromno razliko. Mikaela Shiffrin je drugače od četrtka, ko je na veleslalomu na drugi progi smučala z ročno zavoro, a s 17. časom vseeno prepričljivo zmagala, danes tudi na drugi progi smučala najbolje med vsemi ter najbližjo zasledovalko Nemko Lano Dürr prehitela za debeli dve sekundi. Zanimivo je, da se je tretjič zapored na slalomu v Lienzu na najnižjo stopničko povzpela Švicarka Michelle Gisin.

Marco Odermatt je na superveleslalomu za sekundo ugnal tekmece, med katerimi se mu je najbolj približal Avstrijec Raphael Haaser, medtem ko je Norvežan Aleksander Aamodt Kilde zaostal za debelo sekundo, a se vseeno povzpel na zmagovalni oder. Četrtkov zmagovalec smuka Cyprien Sarrazin je bil odlično na progi, a mu je vnovično vrhunsko uvrstitev preprečila napaka za odstop.

Svetovni pokal v alpskem smučanju se bo prihodnji teden nadaljeval v Kranjski Gori in Adelbodnu, kjer se bodo najboljše tekmovalke in tekmovalci merili v slalomu in veleslalomu.

Lienz v številkah Slalom za ženske: 1. Shiffrin (ZDA) 1:48.75, 2. Dürr (Nem) + 2,34, 3. Gisin (Švi) + 2,45, 4. Swenn-Larsson + 2,94, 5. Vlhova (Slk) + 3,24, 17. Slokar + 4,09, 18. Bucik + 4,35, 23. Dvornik (vse Slo) + 4,83. Svetovni pokal, slalom (po 5 tekmah): 1. Shiffrin 430, 2. Vlhova 325, 3. Dürr 270, 18. Slokar 76, 27. Bucik 7, 30. Dvornik 32, skupno: 1. Shiffrin 900, 2. Brignone (Ita) 637, 3. Vlhova 572, 36. Bucik 83, 39. Štuhec 79, 40. Slokar 76, 53. Dvornik (vse Slo) 45.