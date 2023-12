Kočljivo leto 2024

Svet se v leto 2024 podaja s slabo popotnico. Politični voditelji in druge elite so letos izkazali nezmožnost reševanja največjih globalnih problemov miru, varnosti, blaginje, prihodnosti in javnega zdravja. Svetovno politiko že nekaj časa odnaša s tečajev, ker se je porušilo razmerje med glavnimi silami, v letu 2023 pa se je ta trend še nadaljeval. Do nastanka nekega novega reda, kar koli to že bo in kakor koli bo videti, človeštvo čakajo nestabilnost, negotovost in neučinkovitost upravljanja lastne vrste. Najbolj nazorni dokazi so seveda Ukrajina, Gaza in boj proti podnebnim spremembam, kjer na obzorju ni videti skorajšnjega razumnega izhoda niti soglasja, da je ta zares potreben.