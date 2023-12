Nepreslišano: Barbara Rajgelj, pravnica

Problem slovenskih pravnikov, ki se oklicujejo za diskontinuiteto z nedemokratičnim socializmom, ni, da so konservativni, ampak da prevečkrat nimajo prav. Se je pa propaganda o krivosodju očitno prijela. V splošno zavest je prišlo prepričanje, da so pri nas sodišča leva, da je pravo prežeto s kontinuiteto, karkoli že to pomeni. Sama pravniško javnost vidim precej konservativno, včasih celo bolj od politične. Samo poglejte najbolj frekventno in razširjeno pravniško revijo Pravna praksa. Njenih mizoginih objav se ne bi sramoval najbolj alt-rightovski spletni blog. Še huje: na njene nestrokovne ekscese se pravniška javnost ne odziva, številni brez zadržkov z njo še naprej sodelujejo. Tudi v nekdaj izjemno uglednih in za pravniško javnost zelo pomembnih komentarjih založbe GV opazim spremembo pri uredniških usmeritvah in izbiri avtorjev.