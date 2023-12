Nadškof Zore in denarnice

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je polnočnico daroval v ljubljanski stolnici. V pridigi je sebi in vsem zaželel, »da bi v teh božičnih dneh dali iz src številke in denarnice ter jih odprli za zvezde in angele« ... »Tako bomo spoznali, da se božja veličina razodeva v majhnosti in božja moč v nemoči. Spoznali bomo veličino ponižnosti, v katero se odene božja neskončnost in stopili bomo na pot odrešenja,« je dejal.