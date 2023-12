Za čezoceanko Slovenija ni meja

Saj veste, da bo kmalu konec sveta. Leto 2050 je en tak mejnik, ki kroži med šlogarji. Torej, do konca civilizacije je le še malo več kot četrt stoletja. To je manj, kot je stara slovenska država. Kar pomeni, da gre naša samostojna tvorba že v drugo polovico svojega obstoja. Recimo, da je na pragu tretjega življenjskega obdobja. Da je stara in že malo zgarana. Zato vsako leto šteje. Vsako izgubljeno še posebej. Ob vseh podnebnih katastrofah in vseh idiotih, ki se gredo vojne, se zdi, da bomo težko pririnili do leta 2050.