»Imeli smo najeto dvorano, razprodali smo vse vstopnice, potem pa je neki lokalni koordinator iz SNS rekel, da ne moremo dobiti termina, ter odpovedal že plačano in najeto dvorano, čeprav smo razprodali vseh 400 vstopnic,« je povedal Vulin.

Vulin je potem poskušal zagotoviti pogoje za izvedbo koncerta na prostem in ocenil, da je neverjetno in škandalozno, da jim niso dovolili namestiti opreme v najeti dvorani.

Šerbedžija je na Bač prispel že dan pred koncertom, da bi si ogledal mesto, trdnjavo in samostan, njegov koncert pa je nato namesto v dvorani na Baču potekal v mestnem parku pred okoli tisoč meščani. Vulin je bil nad odzivom navdušen. »Hvala Radetu Šerbedžiji, da je pristal na ta improvizirani koncert na prostem. Hvala občanom, ki so prišli v velikem številu podpret njegovo gesto, uživat v koncertu in jasno obsodit dejanje SNS,« je povedal za tamkajšnje medije.