Čeprav sta bila West in princ Harry dobra prijatelja, danes po njegovih besedah ne govorita več, ker je bil sam, kot pravi, preveč brbljav. Ko je voditeljica Kate McCann Westa vprašala, kaj točno s tem misli, je povedal, da sta izgubila stik po eni od novinarskih konferenc, kjer je »povedal preveč«.

McCannova je vztrajala, naj podrobneje pojasni, kaj se je zgodilo, West pa je dejal, da je do razhoda s princem Harryjem prišlo leto po njuni vrnitvi z dobrodelne manifestacije oziroma potovanja z ranjenimi veterani po Antarktiki Walking With the Wounded leta 2013. Na novinarski konferenci leta 2014 so ga namreč vprašali, kaj sta počela in kako sta proslavila svoj prihod na cilj. West je povedal, da je na novinarski konferenci dejal, da je bil Harry pomemben del ekipe in da se je specializiral za gradnjo stranišč. »Zgradil je to neverjetno zobato strukturo z bloki kot zaščito pred vetrom, imela pa je celo držalo za toaletni papir,« je dodal.

V začetku meseca je West tudi razkril, da je svojemu 15-letnemu sinu Senanu Westu odsvetoval, da bi igral mladega princa Williama v šesti sezoni. »Ni mi bil ravno všeč prizor na gradu Balmoral, kjer mlademu princu povedo, da mu je umrla mati,« je pojasnil in dodal, da je njegov sin v prejšnji sezoni odlično igral najstniškega Williama.