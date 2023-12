Kritika filma Prehodi: Ni razočaranj, le odlogi do novih osvojitev

Kaj so ti naslovni Prehodi, te pasaže v filmu Ire Sachsa? Prehodi od enega partnerja k drugemu so filmski evergreen že od časov, ko je film nehal snemati bližajoče se lokomotive in se je posvetil odnosom med odraslimi ljudmi. Utrujene zveze in strastni skoki čez plot ravno tako. Eksplicitna seksualnost že vsaj od Bertoluccijevega Zadnjega tanga v Parizu ni več tabu. Je torej zadnji tabu, ki mora pasti, to, da ne heteroseksualnost ne homoseksualnost in tudi vse druge možne lege niso zacementirana večnost, da erotična privlačnost, če presežemo družbene konvencije, seže onstran družbeno določenih ali zasebno dogovorjenih spolnih vlog, onstran spolov, rase, starosti?