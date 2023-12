Voditelji Brics so se avgusta lani dogovorili o sprejetju šestih novih članic. Sprva so se sicer razhajali glede števila novih članic in časovnega okvirja njihovega sprejetja, na koncu pa le dosegli konsenz o osnovnih načelih, merilih in postopkih širitve ter v skupino povabili Egipt, Etiopijo, Iran, Savdsko Arabijo, Združene arabske emirate in Argentino.

Ker je Alberta Fernandeza konec novembra nasledil Milei, populistični libertarec in Zahodu naklonjeni samooklicani anarhokapitalist, Argentina vendarle ne bo del te vse vplivnejše skupine.

Milei je svojo odločitev pojasnil v pismu, ki ga je objavilo več argentinskih medijev. V njem je voditeljem Brics razložil, da se stališča nove vlade v številnih pogledih razlikujejo od predhodnih oblasti, tako da trenutno ni pravi čas za pridružitev skupini Brics.

Simpatije do ZDA in Izraela, prekinitev stikov z Brazilijo in Kitajsko

Da se Argentina ne bo pridružila skupini Brics, je na omrežju X že konec novembra zapisala nova argentinska zunanja ministrica Diana Mondino. Milei pa je še v času predvolilne kampanje jasno kazal simpatije do ZDA in Izraela ter napovedoval prekinitev stikov z Brazilijo in Kitajsko. Stališča do tamkajšnjih levih vlad je sicer po prevzemu funkcije bistveno omilil, še navaja AFP.

Skupino Brics trenutno sestavljajo Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika, države, ki si želijo okrepiti svoj geopolitični in gospodarski položaj v svetu. Članice skupine so še pred sprejetjem novih obsegale 42 odstotkov svetovnega prebivalstva, 30 odstotkov ozemlja in 24 odstotkov bruto domačega proizvoda.