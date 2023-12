V četrtek zvečer je infekcijska klinika Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana zaradi polnih posteljnih kapacitet začela preusmerjati bolnike na internistično prvo pomoč UKC Ljubljana, kjer pa je na sprejem in obravnavo že čakalo 40 bolnikov. Zato so v UKC aktivirali vse prostorske vire v skladu s protokolom za povečan priliv bolnikov na urgenco in razglasili rumeni alarm, in sicer z osredotočenostjo na hitrejšo zdravstveno obravnavo in nameščanje bolnikov na vse razpoložljive posteljne kapacitete kliničnega centra, so za STA sporočili iz UKC.

»Vsi bolniki bodo ustrezno oskrbljeni. Prosimo pa za razumevanje in potrpežljivost. Generalni direktor pa je že izdal sklep o zagotavljanju posteljnih kapacitet na vseh klinikah UKC Ljubljana,« so poudarili. Ob tem so na druge bolnišnice naslovili tudi zaprosilo za pomoč, da se po dogovoru z njimi bolnike premešča v druge bolnišnice.

Predstojnica infekcijske klinike UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc je za Televizijo Slovenija povedala, da se na kliniki razmeram skušajo čimbolj prilagoditi. Kadrovsko so se nekoliko okrepili, ker so jim prišli pomagati tudi zaposleni iz drugih enot kliničnega centra, kar so uredili že pred prazniki, saj so pričakovali večji pritisk, je povedala.

»Seveda je pa število postelj omejeno, zato je treba marsikoga dati domov ali pa koga hitro odpustiti, zato mora marsikdo počakati tudi na hodniku, da so izvidi gotovi, da vidimo, ali se bo izboljšal po terapiji in šel lahko domov,« je pojasnila.

Na novico o povečanih obremenitvah urgenc v UKC Ljubljana so se odzvali v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. »Za javnim opozorilom, ki je na prvi pogled birokratsko suhoparno, se skrivajo stiske bolnikov in zaposlenih v zdravstvu. Ljudje so 'zdravljeni' na hodnikih infekcijske klinike in internistične prve pomoči predvsem zato, ker ni nikogar, ki bi jih lahko sprejel v varno obravnavo na oddelke. Situacija ni posebnost glavnega mesta, s podobnim se soočajo vse slovenske bolnišnice,« so opozorili.

Ob tem so spomnili, da se slovensko zdravstvo sooča s pomanjkanjem zdravnikov, medicinskih sester in drugega osebja, oddelki pa se zapirajo predvsem zaradi pomanjkanja zdravstvenega kadra, čeprav ima Slovenija po podatkih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj nadpovprečno število osebja v zdravstveni negi in globoko podpovprečno število zdravnikov.

»Spoštovane prebivalke in prebivalci. Zahvaljujemo se vam za potrpežljivost pri obisku zdravstvenih ustanov. Prosimo vas, da razumete stisko naših zdravnikov, sester in vseh sodelavcev, ki jih država postavlja na prvo bojno linijo v premajhnem številu, preslabo opremljene in še slabše organizirane. Postavlja jih v stanje, ki ga odločevalci nikoli ne vidijo in ne občutijo, saj živijo nad njim,« so še poudarili v Fidesu.