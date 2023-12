»Sodnik Hudjakov je Kseniji Fadejevi zaradi ekstremizma odredil devetletno zaporno kazen,« se je glasilo sporočilo, zapisano na njenem kanalu na Telegramu.

Njeni odvetniki in podporniki so bili do sojenja kritični. »To, kar se je zgodilo na tem sojenju, nima nobene zveze s pravico,« je dejal njen odvetnik Semjon Vodnev in sodbo označil za nezakonito.

31-letna Fadejeva je bila nekdanja lokalna poslanka v sibirskem mestu Tomsk. Vodila je tudi politični urad Navalnega v Tomsku, kjer je bil opozicijski voditelj avgusta 2020 na obisku pred predsedniškimi volitvami zastrupljen z novičokom.

Ruske oblasti so politične urade Navalnega leta 2021 razglasile za ekstremistične in jih zaprle, zaradi česar so njihovi zaposleni, prostovoljci in podporniki izpostavljeni večjemu tveganju pregona.

Številni zavezniki opozicijskega voditelja so po tem zapustili Rusijo. Fadejeva ni želela pobegniti in so jo decembra 2021 pridržali zaradi obtožb o ustanovitvi ekstremistične skupine. Januarja lani pa so jo uvrstili na ruski seznam teroristov.