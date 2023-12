»Soseda je pritekla do nas, vpila na pomoč, zaslišalo se je kot zvok petarde. Stekla je noter, on pa jo je ustrelil. Hitro sem odvlekel mamo v zgornje nadstropje, da ne bi zadel še nas,« je očividec povedal za časopis Jutranji list. Po njegovih besedah naj bi bilo na prizorišču tudi veliko krvi.

Na terenu je bilo večje število policistov, vpoklicani so bili tudi pripadniki protiteroristične enote Lučko. Storilec je pobegnil s kraja zločina in se zaprl v svojo hišo, ki sta jo nato obkolili interventna in specialna policija, celotno območje zločina pa sta blokirali. Po neuradnih informacijah naj bi storilec naredil samomor.