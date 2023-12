K decembrski letni inflaciji so največ, 0,8 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, ki so se medletno zvišale za 4,6 odstotka. To je precej nižja rast kot v preteklih mesecih.

Podražitve v skupini rekreacija in kultura (za 6,3 odstotka) so imele 0,6 odstotne točke vpliva. Po 0,5 odstotne točke vpliva so dodale še višje cene v skupinah alkoholne pijače in tobak (za 9,4 odstotka), zdravstvo (za 8,5 odstotka), restavracije in hoteli (za 7,9 odstotka) ter raznovrstno blago in storitve (za 6,2 odstotka).

Na mesečni ravni so se cene drugi mesec zapored znižale, decembra za 0,5 odstotka.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila decembra medtem 3,8-odstotna, potem ko je bila novembra pri 4,5 odstotka, v lanskem decembru pa 10,8-odstotna. V mesečni primerjavi so se cene znižale za 0,5 odstotka, potem ko so novembra nazadovale za 0,8 odstotka.