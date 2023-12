V zasedbi Dallasa sta manjkala oba nosilca igre. Dončić je izpustil svojo tretjo tekmo v sezoni zaradi bolečine v levi stegenski mišici, medtem ko je Kyrie Irving izpustil svojo 11. zaporedno tekmo zaradi poškodbe desne pete.

Trener Dallasa Jason Kidd je dejal, da je Dončić na tekmi na božični dan proti Phoenixu, na kateri je dosegel kar 50 točk, poslabšal stanje poškodbe mišice. Kljub poškodbi je nastopil na tekmi proti Clevelandu, kjer je Dallas doživel poraz kljub 39 točkam slovenskega reprezentanta, proti Minnesoti pa so so pri Dallasu odločili, da bodo spočili Dončiča, s povprečjem 33,7 točke na tekmo trenutno drugega najboljšega strelca lige NBA.

Brez dveh vodilnih strelcev je bil pri Dallasu najboljši Tim Hardaway Junior, ki je dosegel 32 točk s klopi, Jaden Hardy pa je dodal 17 točk. Mavericks so trenutno z razmerjem 18 zmag in 14 porazov šesta ekipa v razvrstitvi zahodne konference.

"Nikoli nismo zadovoljni s porazom, a iz tega lahko potegnemo veliko dobrih stvari," je dejal Kidd. "Opazil sem veliko energije in vloženega truda, fantje so tekmovali. Klop je bila nocoj res dobra."

Pri Minnesoti, ki ima na svojem računu 23 zmag in sedem porazov, je blestel Anthony Edwards. Dosegel je rekord sezone, 44 točk, Rudy Gobert pa je dodal 20 točk in 11 skokov. Zasedba Timberwolves ima izjemno statistiko v domači dvorani s 13 zmagami in le enim porazom.

Sivi volkovi so sredi tretje tretjine zaostajali za eno točko, preden so začeli niz 15-3, s katerim so povrnili nadzor in vodili do konca.

Dallas naslednja tekma čaka v nedeljo zjutraj v gosteh pri Golden State Warriors. ki so izgubili doma proti Miami Heat (102:114).

Najboljša ekipa vzhodne konference in lige NBA, Boston Celtics, je šele po podaljšku s 128:122 strla odpor najslabše ekipe lige Detroit Pistons, ki je vpisala rekorden 28. zaporedni poraz.

Mladi francoski zvezdnik Victor Wembanyama je San Antonio Spurs popeljal do zmage nad Portland Trail Blazers (118:105) s 30 točkami.

Dvakratni najkoristnejši igralec lige NBA Nikola Jokić pa je s 26 točkami, 14 skoki in 10 podajami, to je bil njegov 12. trojni dvojček v sezoni, znova blestel pri zmagi prvakov iz Denverja nad Memphisom (142:105). Nuggets najverjetneje vse do aprila ne bodo mogli računati na poškodovanega Koprčana Vlatka Čančarja. Slovenski reprezentant okreva po operaciji na levem kolenu.

Košarkarji Los Angeles Lakers so premagali Charlotte Hornets s 133:112. Zvezdnik jezernikov LeBron James je dva dni pred svojim 39. rojstnim dnem dosegel 17 točk in 11 podaj.