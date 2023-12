Več prometnih nesreč, manj poškodovanih

Glede na aktualne neuradne podatke so slovenske ceste v letu 2023 terjale 84 življenj, kar pomeni, da je prometna varnost, vsaj kar zadeva najhujše posledice prometnih nesreč, na skoraj povsem enaki ravni kot lani. Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa do leta 2030 predvideva nižanje omejitev hitrosti in ničelno toleranco do alkohola za volanom.