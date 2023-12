Od hodnika do čestitke

‘Kot vsako leto, vam želim vesel Božič in lepe praznike. Upam, da jih lepo preživljate z družino. Od lanskega leta, ko sem vam pisala, imam veliko novic in uspehov. Magistrirala sem 'summa cum laude', dobila odliko za najboljše magistrsko nalogo, veliko potovala in počivala, prejšnji teden pa sem tudi končno dobila službo. Delala bom kot terapevt z mladostniki, ki trpijo zaradi odvisnosti in drugih duševnih težav, na eni prestižni in mednarodni kliniki na Nizozemskem.«