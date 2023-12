V 19. stoletju so ZDA večkrat napadle Mehiko in ji vzele veliko ozemlja. Bile so na Haitiju, v Dominikanski republiki, na Kubi, Nikaragvi in Panami. Posredovale so na Karibih in Pacifiku, da bi pod nadzor ZDA spravile nekatere strateško pomembne otoke. Pomembno vlogo so odigrale v kitajski državljanski vojni, v katero so se pričele vmešavati. V Rusiji so intervenirale med oktobrsko revolucijo. Skoraj ni države na Daljnem vzhodu, v kateri ni ali ni bilo ameriških vojakov.

ZDA imajo tudi v Evropi večja oporišča: v Španiji, Veliki Britaniji, Nemčiji, Belgiji na Nizozemskem in na Portugalskem. Švicar Daniel Ganser je v svoji knjigi Natova skrivna vojska objavil razkritje mreže Natovih terorističnih organizacij v Evropi, ki jih je usmerjala Cia. V teh posegih je bilo ubitih 491 ljudi in ranjenih 1180. Menim, da je prišel čas, da v Evropi odrastemo. Da postanemo suvereni in avtonomni v vodenju naših politik, saj smo globalna velesila, s 450 milijoni prebivalcev večji od ZDA. ZDA so julija 1945 odvrgle atomsko bombo na Hirošimo in Nagasaki. Eksplozija nad Hirošimo je takoj ubila okoli 80.000 ljudi, pozneje za posledicami skupaj 140 tisoč. V Nagasakiju je takoj umrlo okoli 40.000 ljudi, skupaj pa za posledicami več kot 70 tisoč. Za ta vojni zločin ZDA niso nikoli odgovarjale. Leta 1966 so poslale v Severni Vietnam bojne enote, kamor so odvrgle več kot milijon ton raket in bomb. Američani so v težnji po zmagi svoje politike razvili koncept »zračne konjenice«. V ta namen so uporabljali različne bojne strupe in zažigalna sredstva. Z napalmom so pobijali civilno prebivalstvo. Ocene pobitih civilistov v takšni vojni se gibljejo od 2 do 5,1 milijona. Tudi za te zločine niso nikoli odgovarjale. Ameriška vojska pa je s koalicijo voljnih, v kateri je tudi Slovenija, pogosto posredovala na Bližnjem vzhodu. V tej regiji so se vojskovale v treh velikih vojnah: zalivski leta 1991, afganistanski, ki se je pričela leta 2001, in iraški, ki se je pričela 2003. V teh vojnah je bilo pobitih na tisoče ljudi, predvsem civilistov. ZDA pa so tudi soodgovorne za morijo v Palestini, v kateri je do sedaj umrlo 20.000 ljudi, ker podpirajo agresorja Izrael in njihovo vojsko.

Drago Štruc, Slovenske Konjice