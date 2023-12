Janševo štetje

Prvak SDS Janez Janša je v glasilu stranke, kjer je ob koncu leta potegnil črto pod politično dogajanje in se med drugim obregnil ob Anžeta Logarja z ultimatom, naj ta »razčisti in uredi statusne zadeve«, o čemer poročamo drugje, zapisal tudi nekaj še bolj modrih misli. Kot ga navaja nacionalna tiskovna agencija, se je Janša dotaknil še zapleta ob novembrskem glasovanju v DZ ob potrjevanju proračuna in tehnične napake ter izpostavil možnost napake ob glasovanju na naslednjih volitvah. »Tako je pozval k neodvisni zunanji forenzični preiskavi računalniškega programa državne volilne komisije, (zahteval) popoln nadzor predstavnikov SDS nad vsemi oddanimi glasovi na vseh voliščih in vnosih vseh rezultatov na vseh okrajnih volilnih komisijah ter vzporedno beleženje in računanje glasov in mandatov.«