Planica. Pomanjkanje snega v tem času dela preglavice tudi privržencem teka na smučeh. Zaradi iz leta v leto večjega porasta aktivnih tekačev na smučeh na naših tleh, tako domačih kot tujih, so v letošnji sezoni uvedli skupno smučarsko tekaško karto, ki bo ob idealnih snežnih razmerah omogočala uporabo več kot 200 kilometrov urejenih tekaških prog ter povezovala tekaške smučine na Pokljuki, Rogli, Jezerskem, Soriški planini, Arehu in Blokah ter v Bohinju, Logarski dolini, Planici in Medvodah.

»Z implementacijo skupne smučarskotekaške karte se obeta krepitev smučarskega turizma, večja prepoznavnost Slovenije kot smučarskotekaške destinacije ter s tem izboljšana privlačnost za domače in mednarodne ljubitelje smučarskega teka,« dobrodošlo tekaško novost pojasnjujejo pri Outdoor Slovenia, kjer so sto enotnih tekaških kart po 120 evrov na spletu razprodali v zgolj pol ure. Vsem tekaškim zanesenjakom, ki niso prišli na vrsto, so sporočili, da bo v prihodnji sezoni na voljo več enotnih kart, ter jim ponudili možnost nakupa 3-, 5- ali 7-dnevnih kart za zaporedno koriščenje tekaških smučin.

Težave z odjugo in dežjem

Zagotovo najbolj urejene in najdaljše proge tekače te dni čakajo na Gorenjskem, v Zgornjesavski dolini. Pod Poncami, v Nordijskem centru Planica, so tekaško sezono odprli ob koncu novembra. V smučinah, urejenih iz pretežno tehničnega snega, je možno teči v obeh tehnikah smučarskega teka, klasični in prosti. Na voljo je tri kilometre dolga proga, zaradi osvetljenega poligona pa je možno tekaške kilometre nabirati tudi pozno popoldne in v mraku. Smučine so namenjene tudi manj veščim in kondicijsko slabše pripravljenim tekačem, za dnevno vstopnico boste odrasli odšteli 8 evrov.

Tako izkušeni tekači kot sprehajalci na smučeh že nekaj tednov prisegajo tudi na tekaške proge v Ratečah. Tik ob mejnem prehodu z Italijo je kljub močni odjugi in nedavnemu deževju še vedno na voljo pet kilometrov dolga smučina za drsalno tehniko. »Pred tedni nam je z obilo truda uspelo urediti že 17 kilometrov dolg tekaški krog, a kaj, ko nam jo je sedaj zagodlo slabo vreme in se je velika količina snega stopila. Upam, da bomo imeli v prihodnjem letu več sreče s snegom, želimo pa si tudi posluha pristojnih na občini,« je pojasnil Matej Soklič iz Tekaškega centra Confine, ki proge tako na slovenski strani mejnega prehoda kot na italijanski strani v smeri Belopeških jezer že dolga leta pripravlja na lastno pest, ob pomoči tekaških entuziastov in brez pomoči občine Kranjska Gora. Dnevna vstopnica za rateško-italijanske smučine znaša 6 evrov.

Prav toliko znaša tudi dnevna tekaška vstopnica v tekaškem centru na Rogli, kjer je trenutno urejena približno tri kilometre dolga smučina. Na Pokljuki je tekačem v tem času na voljo štiri kilometre dolg biatlonski krog, kjer je možno teči v drsalni tehniki, medtem ko je ljubiteljem klasične tehnike teka na voljo kilometer in pol dolga smučina. Dnevna vstopnica znaša 7 evrov. V pričakovanju čimprejšnje snežne pošiljke so tudi na Arehu, kjer bodo letos proge prvič plačljive. Na voljo bodo šestkilometrski, trikilometrski in kilometrski krog, dnevna vstopnica pa bo znašala 5 evrov. Tudi tamkajšnji smučarskotekaški center se je pridružil vseslovenski tekaški karti, letošnja pridobitev pa je posodobitev informacij o stanju prog.

Devet tekaških izzivov V letošnji sezoni že devetnajstič poteka serija SLOvenSKI maratoni. Ideja se je tekaškim navdušencem porodila leta 2006 po zgledu maratonov Worldloppet, v koledarju pa je devet tekaških prireditev (Tek po Logarski dolini, Maraton Bohinj, Maraton Rogla, Bloški teki, Tek Ribniške koče, Trnovski maraton, Maraton Vojsko in Pokljuški maraton). Prireditve udeležencem ponujajo svojevrstne izzive, pri čemer ne gre le za tekmovalnost, ampak organizirani maratoni tekačem ponujajo urejene smučine, druženje in odkrivanje novih tekaških kotičkov.