Na 11. redni seji občinskega sveta so svetniki potrdili predloga občinskih proračunov za prihodnji dve leti, kar je županja Renata Kosec pospremila z besedami, da gre za uravnotežena, razvojno naravnana proračuna, v katerih so zdaj že odobrena sredstva tako za velike infrastrukturne projekte kot tudi za manjše razvojne projekte ter številne aktivnosti za dvig kakovosti bivanja občanov. »Z namenom spodbujanja aktivnega vključevanja občanov v razvoj občine oziroma krajevnih skupnosti smo letos prvič v zgodovini domžalske občine rezervirali tudi sredstva za participativni proračun za leto 2024,« je povedala.

Največ odhodkov namenjenih kulturi in športu

Kot kaže, občina za prihodnje leto ne predvideva zadolževanja, ocena morebitnega zadolževanja v letu 2025 pa je bila s prvotnih 10 milijonov znižana na 2,3 milijona evrov, če bo to sploh potrebno. Na strani prihodkov je tri četrtine prilivov davčnih prihodkov, večinoma iz naslova dohodnine in v manjšem delu nadomestila za uporabo zemljišča ter komunalnega prispevka. Na strani odhodkov se povečujejo zneski investicijskih odhodkov, kar kaže na investicijsko in razvojno naravnanost občine v prihodnjih letih.

Vsebinsko je največ odhodkov oziroma sredstev namenjenih kulturi in športu, med večjimi projekti na področju športa, ki so vključeni v proračun za leto 2024, pa so prenova kopališča, gradnja skate parka in kotalkališča. V pripravi je tudi strategija razvoja športa v občini, ki bo usmerjena v načrtno vlaganje v športno infrastrukturo ter spodbujanje športnih in rekreativnih aktivnosti v občini, med drugim tudi v izdelavo celostne podobe oziroma enotne urbanistične zasnove javne športne infrastrukture. Na področju kulture je največ pozornosti namenjene vzpostavitvi osrednje občinske dvorane za kulturne dejavnosti.

Na področju izobraževanja je med razvojnimi projekti v proračunih za prihodnji dve leti najpomembnejša nadgradnja in rekonstrukcija osnovne šole Roje, sledijo priprava idejne zasnove za gradnjo večnamenske športne dvorane pri osnovni šoli Domžale, priprava projektne dokumentacije za prizidek pri osnovni šoli Preserje pri Radomljah in priprava idejne zasnove za širitev osnovne šole Dob. Na občini si obenem še prizadevajo, da bi ponudili tudi visokošolske programe, o čemer pogovori s fakultetami že potekajo.

Med razvojnimi projekti tudi center Vrtiljak

Med drugim so v proračunu rezervirana sredstva tudi za nemoteno delovanje programov otroškega varstva. Med razvojne projekte se uvršča priprava projektne dokumentacije za celovito rekonstrukcijo vrtca Urša. Posebna pozornost je namenjena tudi ranljivim skupinam. Načrtovana so proračunska sredstva za pripravo projektne naloge za gradnjo novega, inovativnega centra Vrtiljak na Ljubljanski 34 in 36, v katerem bodo prostori namenjeni Rdečemu križu, javni kuhinji, Karitasu, brezdomnim osebam ter društvom in organizacijam, ki izvajajo programe za ranljive skupine.

Vzporedno z vsemi predstavljenimi in drugimi aktivnostmi se začenja strateški razvoj tudi drugih področij, na primer z izdelavo strategije za razvoj gospodarstva in obrtništva v občini, namenjajo se sredstva za razvoj kmetijstva, za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik in drugo. Med pomembnimi razvojnimi projekti, ki so v različnih izvedbenih fazah načrtovani v letu 2024, so še izdelava projektne dokumentacije za večnamenski center na Savski, izdelava projektne naloge za širitev domžalskega Centra za zaščito in reševanje, vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti ter javni natečaj za vzpostavitev občinskega središča v centru Domžal.

Za občino so pomembni tudi drugi regijski in državni projekti, kot so izvedba protipoplavnih ukrepov, gradnja mostu čez Kamniško Bistrico na Viru in krožišča ob občinski stavbi, avtocestni priključek Študa, izvoz Depala vas in drugi infrastrukturni projekti, ki prav tako zahtevajo rezervacijo določenih sredstev. Poleg sodelovanja z državo, predvsem prek stanovskega združenja Skupnosti občin Slovenije, so v prihajajočih letih načrtovana tudi mednarodna sodelovanja, usmerjena v pridobivanje mednarodnih, predvsem evropskih sredstev za razvojne projekte v občini.

