V torek nas je obiskala zadnja polna luna, in to v znamenju raka, ki velja za najbolj čustveno znamenje zodiaka, kot so poudarili eksperti za uvid v nebesna telesa, krožeča mimo nas, na spletnem mestu žurnal.si. »Polna luna v raku nas bo prisilila k sprejemanju odgovornosti za svojo dobrobit. Čas je, da jo izboljšate. Pripravite se na čustveno obdobje, med katerim pa bomo na srečo znali pokazati tudi razumevanje in potrpežljivost. Ne čaka nas kaos, ampak vožnja po reki samospoznavanja, saj nam bo Jupiter pošiljal pozitivno energijo,« se glasi njihova letošnja zadnja astroposlanica.

Gianni Rijavec pil šampanjec z vozniki cestnih plugov

Tudi tisti, ki z odebeljenim satelitom nimajo kakšne bolj poglobljene transcendentalne povezave, bodo prišli na svoj račun, če bodo zadnje dni starega in prve dni novega leta sem pa tja zvečer ali ponoči pogledali tja gor v nebo, oplemeniteno s trdimi delci PM10 ali PM2,5, saj jih čaka nepozaben meteorski dež, kot so napovedali v Slovenskih novicah. »Ples svetlečih nebesnih teles se bo začel 28. decembra letos, trajal pa vse do 12. januarja prihodnje leto. A pozor: vrhunec se bo zgodil v noči na 4. januar, ko se pričakuje, da bo v uri mogoče uzreti tudi do 110 meteorjev (kvadrantidov), ko bodo meteorji v atmosfero našega planeta vstopali pri hitrosti do 40 kilometrov na sekundo,« je povabilo, ki ga ne gre prezreti. Za tiste, ki so ravnodušni do takšnega ali drugačnega svetlobnega onesnaženja, ki nam preti iz bližnjega kozmosa, pa bo veljalo povabilo na ogled silvestrskih ognjemetov, ki pa bosta letos po poročanju portala metropolitan.si le v glavnem mestu in v Murski Soboti. Če bodo na svoj račun prišle romantične duše, ki jih navdušujejo svetlobne prikazni, pa bodo tisti, ki prisegajo na snežne radosti in belino prazničnih dni, zaman pogledovali v nebo. Po napovedih vremenske stroke namreč snega ne bo, ampak se nam, tako kot je bilo že za božič, obeta precej toplo vreme. Smo se pa zato lahko minuli teden naužili prigod naše zvezdniške bratovščine še iz časov, ko je po Sloveniji ob koncu leta padal sneg. Pravzaprav veliko snega. Celo toliko, da je katera izmed naših eminenc zamudila na svoj nastop. Ena izmed njih je prinašalec miru in ljubezni Gianni Rijavec. Kot je povedal za Dnevnikovo prilogo Polet, je nekega silvestrskega dne, leta se sicer ne spomni več, kot glavni gost ob dveh ponoči nastopal v diskoteki Super Li v Trbovljah. Vsaj zdi se mu, da je bilo tam, ker se tudi tega ne spomni povsem točno, si je pa zelo dobro zapomnil, da se je na pot odpravil malo pred polnočjo. »Pri nas doma je deževalo, ko pa sem prišel na avtocesto na Razdrtem, je noro snežilo. Pri Postojni ni šlo več naprej. Skupaj z drugimi vozili smo obtičali v snegu in čakali na pluženje. Prišli so kamioni s plugi in ravno takrat je odbila polnoč in nastopilo je novo leto. Šoferji so imeli s seboj šampanjce in vsi, ki smo bili takrat v bližini, smo nazdravili in si voščili novo leto. Silvestroval sem torej na avtocesti s plužno službo, bilo je romantično,« je pripovedoval Rijavec.

Cvetkov po dveh kolesih do Portoroža

Iz tistih časov, ko je še padal sneg, je zgodbo iz rokava potegnil še Giannijev pevski kolega Alfi Nipič. Pravzaprav se mu je to zgodilo v času, ko je še pel pri Avsenikih. Kot je pobrskal po spominu v podcastu Slovenskih novic ŠOKkast, je v vseh devetnajstih letih, ko je nastopal z Avseniki, na nastop zamudil zgolj enkrat, in to prav zaradi snežnega meteža. »Šli smo v Salzburg čez Schladming in tam nas je ujela snežna nevihta. Od doma pa smo šli malo bolj pozno, ker je Svetetova dejala, pa kaj bomo tam par ur prej. Ampak sva bila pa zaradi snega eno uro prepozna na odru,« je o nenačrtovani odrski zamudi razložil Nipič. Če zaostrene razmere na cestah za večino voznikov predstavljajo nevarno razmerje med življenjem in smrtjo, pa si nekateri smrtne izzive postavljajo kar sami. Svetovno priznani kaskader in koordinator kaskaderskih prizorov Rok Cvetkov je gotovo eden izmed njih. Kot se je izpovedal za Nedeljski dnevnik, je bil eden njegovih prvih podvigov skok z golfom z mostu v reko, bil je tudi v avtu, ko so ga z rampe na višini 35 metrov pustili pasti v globino, na raznih moto šovih pa je skakal preko dvajsetih avtomobilov. No, ena izmed njegovih bolj zabavnih dogodivščin, v primerjavi z razbijanjem avtomobilov in samega sebe, je bila vožnja po dveh kolesih od Ljubljane do Razdrtega. »Vprašal sem zdaj že pokojnega sodnika Vaska Poliča, če ve za kakšno dovoljenje za to vožnjo. »Kdo ti bo dal za to dovoljenje!? Če se čutiš sposobnega, pojdi in naredi. Če se pa kaj zgodi, ne omenjaj mene,« je poročal Cvetkov.

Murko povzročil kaos v Ljubljani

Če je naš znameniti kaskader več dih jemajočih vragolij povzročal na cesti kot pa na odru, pa to ne velja za prvi glas in stas Slovenije Damjana Murka, ki ima to superzvezdniško avreolo, da povzroči kaos, kjer koli se pojavi. Po zapiskih Žurnala 24 se je minule dni v družbi prijatelja Mihe Hercoga, s katerim sodeluje tudi kot glasbenik, privoščil pijačo v priljubljenem lokalu v centru Ljubljane. Prijatelja sta se usedla na vrt lokala, kjer sta v prijetnem prazničnem vzdušju sproščeno kramljala, dokler ju niso opazili naključni mimoidoči. »Začel se je pravi kaos. Oboževalci so ga drug za drugim prosili za skupno fotografijo, hitro je nastala gneča, in Damjan se sploh ni imel časa posvetiti prijatelju, s katerim je prišel,« so zapisali v svojem poročilu zvestim bralcem in klikalcem. Seveda pa se je v eseju nekaj prostora našlo tudi za glavnega akterja in povzročitelja vseobčega kaosa, ki je iskreno spregovoril o svojem podoživljanju zvezdniškega statusa. »Vse to vzamem v zakup, to je posel. Mi smo malo na Balkanu in smo bolj odprti, kar mi je všeč, v tujini pa si ljudje ne upajo pristopiti do zvezdnikov. Včasih je malo zoprno, a če nekomu polepšaš dan ali celo življenje, to z veseljem naredim. So pa moji oboževalci zelo spoštljivi in se mi vedno lepo zahvalijo, zato mi tega ni težko narediti. V teh trenutkih tudi hitro preklopim na lik Damjana Murka, ki pa je en del mene. Če to ne bi bilo iz srca, tega ne bi mogel početi že dvajset let,« je povsem naključno srečanje z mediji in oboževalci sklenil Murko. Na dobri poti, da se vpiše med nesmrtne slovenske glasbene umetnike, je še polfinalist desete sezone resničnostnega šova Kmetija Franc Rajšp, ki se je po nastopu v oddaji Slovenija ima talent sodržavljanom in vsem malikovalcem dobre glasbe predstavil s svojo prvo uspešnico Miška mala. Kot so razodeli na spletni strani radijske postaje Veseljak, naslov pesmi izvira iz dogodka, ko se je pred leti znašel na odru zraven takratnega predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ravno v trenutku, ko je v mikrofon izgovoril znamenit dovtip Ajmo, pleši, miška mala, s čimer je obudil spomin na znamenito predsednikovo poved. Novo prelomnico sta na svoji skupni poti našla še predsednik vlade Robert Golob in njegova osebna spremljevalka in partnerica Tina Gaber. Vsaj tako so poročali na spletnem operativnem obveščevalcu žurnal24, naslov sestavka pa se je glasil »Nov mejnik v zvezi Roberta Goloba in Tine Gaber«. Gabrova je namreč v prazničnih dneh na svojem profilu na instagramu objavila intimen trenutek z Robertom Golobom, česar v preteklosti še ni storila, in kot se je zdelo popisovalcem njune romance, posnetek razkriva tudi delček njunega doma. »Ob opisu Tininih praznikov se Robert mudi ob smrečici, ob koncu posnetka pa je svojemu dragemu namenila nežen objem. Ob posnetku je opisala, kako so bili videti njuni prazniki, in omenila tudi pričkanje. 'Radost in veselje. Zajetna doza nostalgije. Pogrešanje tistih, ki jih ne morem več objeti. Sočutje. Čarobne lučke. Dobra družba. Precej neke odvečne embalaže. Smeh. Ščepec pričkanja. Petje in ples. Ogromno hvaležnosti. Sreča,'« so povzeli njen spletni odtis.