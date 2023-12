Štirinajst let mineva, odkar je na smukaški tekmi v Bormiu Andrej Jerman slavil zmago. Slovenski smukači v letošnji sezoni (še) niso na njegovi ravni, kljub temu pa je bilo 11. mesto Mihe Hrobata (+ 2,45) spodbudno. Tretjo preizkušnjo letošnje sezone je sicer dobil Francoz Cyprien Sarrazin, njegovo slavje pa je skalil padec Avstrijca Marca Schwarza, ki so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Poškodoval si je kolenske križne vezi in meniskus, zaradi operacije in okrevanja pa do konca sezone ne bo mogel več tekmovati.

Hrobat je dosegel svojo drugo najboljšo uvrstitev na tekmah svetovnega pokala, potem ko je bil lani v Kitzbühlu sedmi, tokratna uvrstitev pa je pomenila njegove 12. točke v smuku. »Teren je bil leden in razrukan, moja vožnja pa je bila solidna, sploh v zgornjem delu, le v zadnjem odseku sem zaradi napake izgubil veliko časa. Škoda, lahko bi bil še višje. Pobral sem se po dveh slabih treningih, veseli me dobra forma, že jutrišnja superveleslalomska tekma pa bo pomembna, želim pokazati, kaj vse znam,« je dejal Miha Hrobat. Precej manj uspešen je bil Martin Čater, ki je zasedel 33. mesto (+3,45). Njegova forma je daleč od tiste iz sezone 2020/21, ko je dobil smuk v Val d'Iseru.

Znano turistično-športno središče v italijanskih Alpah je sicer tradicionalno gostilo smuk. Smukači pa letos nimajo sreče z vremenom, saj so morali zaradi slabih razmer odpovedati uvodne tri tekme v Zermatt-Cervinii in Beever Creeku, na dveh v Val Gardeni pa sta na najvišjo stopničko stopila Američan Bryce Bennett in Italijan Dominik Paris. Zmaga Francoza v Bormiu je bila presenečenje, saj je dobil šele drugo tekmo v svetovnem pokalu, potem ko je bil v sezoni 2016/17 najboljši na paralelnem veleslalomu. »Od prvih do zadnjih vrat sem se počutil odlično, uspela mi je vrhunska vožnja. Vrsto let sem se boril s poškodbami, danes mi je končno uspel velik met,« se je smejalo 29-letnemu smučarju, ki je Švicarja Marca Odermatta ugnal za vsega devet stotink sekunde. Slednji je bil kljub temu dobre volje, z novimi 80 točkami je namreč prevzel vodilno mesto tako v smukaški kot tudi skupni razvrstitvi svetovnega pokala. Veliki osmoljenec je bil Paris, ki je v Bormiu dosegel že sedem zmag, od tega šest v smuku, a je na sredini proge naredil veliko napako in v cilj prismučal s slabimi sedmimi sekundami zaostanka. V Bormiu bo danes še tekma v superveleslalomu, naslednja smukaška pa bo 11. januarja prihodnje leto v Wengnu.

Bormio v številkah Smuk, moški: 1. Sarrazin (Fra) 1:50,73, 2. Odermatt (Švi) + 0,09, 3. Alexander (Kan) + 1,23, 4. Murisier (Švi) + 1,81, 5. Kriechmayer (Avt) + 2,07, 11. Hrobat + 2,45, 33. Čater (oba Slo) + 3,45, skupni vrstni red v smuku (po 3 od 11 tekem): 1. Odermatt 196 točk, 2. Bennett (ZDA) in Aamodt Kilde (Nor) po 160, 4. Sarrazin 150, 5. Paris (Ita) 124, 19. Hrobat 39, 46. Čater 1, skupni vrstni red (9/41): 1. Odermatt 536, 2. Schwarz (Avt) 464, 3. Sarrazin 200, 4. Zubčić (Hrv) 198, 5. Feller (Avt), Aamodt Kilde in Kristoffersen (Nor) po 180, 11. Kranjec (Slo) 141, 46. Hrobat 39, 106. Čater 6.