Biti skakalni policaj je ena najmanj prijetnih nalog v smučarskih skokih. Predvsem v zadnjih letih, ko je razvoj skakalnih dresov izjemno napredoval. Vsaka nacija ima svojega krojača in vsak tekmovalec išče luknje v pravilih, da bi s pomočjo boljše opreme skočil nekaj metrov dlje. Od lanske sezone se z zahtevno nalogo kontroliranja opreme spopada Avstrijec Christian Kathol.

Številni poznavalci smučarskih skokov pravijo, da je nadzor nad opremo slab, a Avstrijec zatrjuje, da svoje delo opravlja korektno in si želi poštena tekmovanja. Da ne dela razlik med nacijami, je pokazal na zadnji postaji svetovnega pokala v Engelbergu, ko je diskvalificiral skakalce iz Avstrije, Nemčije, Slovenije in Finske. »Po takšni tekmi nisem deležen nobenih pritiskov, seveda pa pride do veliko razgovorov z ekipami. A name na kakšen grd način ne pritiska nihče,« o reakcijah na diskvalifikacije pove Christian Kathol.

Strinja se tudi z dejstvom, da nekateri tekmovalci z velikostjo dresov pretiravajo. »Tega smo sedaj že navajeni, predvsem v tem obdobju pred novoletno turnejo. Veliko skakalcev preizkuša meje, do kam gredo lahko, a pravila so jasna. Vsakega tekmovalca premerim enako, če dres ni narejen po pravilih sledi diskvalifikacija. Pripravljen sem izključiti tudi zmagovalca tekme, če je to potrebno. Smo na tekmah svetovnega pokala in ne na 'vaških' tekmah, kjer bi dajali opozorila. Če je dres prevelik sledi diskvalifikacija.«

Po Engelbergu je bilo moč slišati, da so se nekatere diskvalifikacije zgodile na podlagi televizijskega posnetka iz zaletne rampe, ker se je na oko videlo, da dres ni primeren, na meritvi pa naj bi bilo vse po pravilih. »Nihče ni bil diskvalificiran zaradi posnetka na televiziji. Res je, da uporabljam kamero, ki snema tekmovalca na zaletni rampi in je to lahko razlog, da ga pokličem na kontrolo, a na podlagi tega nihče ni diskvalificiran. Vsakega tekmovalca pošteno pomerim in v Engelbergu dresi tekmovalcev niso bili v skladu s pravili. Še enkrat resnično upam, da na turneji takšnih težav ne bom imel, da so vsi razumeli moje sporočilo na zadnjih tekmah,« je odločen Avstrijec.

Tako kot tekmovalci, ki iščejo luknje v pravilih, mora tudi sam biti nekoliko pretkan, da lažje ujame tiste, ki želijo goljufati. »Skoraj pri vsakemu tekmovalcu preverim nekaj drugega, da ne morejo izvedeti, kaj merim. Če bi pri vseh meril isto stvar, bi tekmovalec na koncu startne liste to vedel in bi lahko izkoristil. Zato se pri vsakemu posamezniku odločim, kaj bom preveril. Nekaj tolerance sicer imamo, opozoril pa pri meni ni,« zaključi pogovor Christian Kathol. x